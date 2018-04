Cade e si rompe il femore Anziano resta a terra 36 ore poi l'allarme e i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Brutta avventura ieri notte per un 94enne che a causa della rottura di un femore è rimasto per oltre 36 ore steso nel pavimento della camera. A lanciare l’allarme alcuni parenti dopo una serie di telefonate andate a vuoto. In via Piave a pochi metri dall’incrocio con via Giannelli sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Per entrare all’interno dell’appartamento i pompieri sono passati da una finestra per poi rimuovere una porta chiusa a chiave che dava accesso lungo il corridoio. L'anziano è stato poi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove l’uomo è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti.