​Alcol, cadute e malori: venerdì di interventi per la Croce Gialla di Ancona tra il pomeriggio e la notte

ANCONA- Cinque interventi effettuati dalla Croce Gialla di Ancona a cavallo tra pomeriggio e notte di venerdì (3 febbraio). Un inizio weekend intenso dove non sono mancate le problematiche legate all'alcol, alle cadute e ai malori.

Le dinamiche

Una donna di 55 anni in via Marconi ha perso l'equilibrio dopo una frenata dell'autobus cadendo tra due seggiolini. Ha rimediato un trauma toracico ed è stata portata a Torrette in codice giallo. Sempre a Torrette è finito un 35enne che, invia Cristoforo Colombo appena salito in macchina ha accusato un malore fortunatamente senza conseguenze. Infine, sono stati tre gli abusi etilici per cui è stato necessario l'intervento: un 25enne di origini nigeriane trovato con la bottiglia di vino ancora in mano in via della Montagnola, un donna di origini irlandesi in via Raffaello Sanzio e un 27enne che, in preda all'alcol, correva in zona stazione rimediando un impatto molto duro contro un palo della luce. Sono stati tutti portati all'ospedale in condizioni non gravi.