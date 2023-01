Ancona, addio a Velio Rubini: il titolare della storica gioielleria "Rosati e Rubini" si è spento a 88 anni

ANCONA- Ancona piange la scomparsa di Velio Rubini, storico titolare della gioielleria “Rosati e Rubini” di piazza del Papa conosciutissima in tutta la città negli anni ‘80 e ‘90 e punto di riferimento sia per la città che per intere generazioni.

Il lutto

Rubini, morto all’età di 88 anni sarà ricordato nei prossimi giorni ma la data del funerale non è ancora stata definita dai familiari. Rubini, ricordato per la sua bontà d’animo e la sua generosità, lascia la moglie Miranda e due figlie, Barbara e Sonia. Lascia anche Nico, il nipote di 25 anni al quale era molto legato. Stava male da tempo ma negli ultimi giorni le condizioni di salute si erano aggravate fino al decesso di oggi, avvenuto intorno alle tre della mattina.