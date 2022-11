Tragico schianto allo svincolo A14, autoarticolato si ribalta e schiaccia un'ambulanza due morti

ANCONA- Tragico incidente stradale, poco fa, allo svincolo di Chiaravalle tra la strada Statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14. Nel ribaltamento di un autoarticolato, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada, è rimasta schiacciata un’ambulanza. Nello schianto è stato coinvolto anche un Suv. Secondo le primissime informazioni vi sarebbero 2 morti (uno di 27 anni e uno di 83) entrambi originari di Senigallia. Altre tre persone sarebbero rimaste ferite, una sarebbe stata portata all'ospedale di Torrette in condizioni gravi. Illesi l'autista del tir che trasportava balle di paglia (un trentenne) e il conducente del suv, un 60enne anconetano. Il tratto interessato è al momento chiuso in direzione di Roma.