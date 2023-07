Ultimo, si è chiuso il tour con due trionfali sold out a San Siro

(LaPresse) Ultimo ha salutato il suo pubblico mercoledì sera a Milano sulle note della hit che da sempre chiude i suoi concerti, “Sogni appesi”, brano scritto a soli 15 anni, che spiega il significato del suo nome d’arte. Il cantautore capitolino ha chiuso il tour 2023 negli stadi con un doppio sold out a San Siro dopo una tripletta da tutto esaurito nella sua Roma, con un ospite speciale come Antonello Venditti e un totale di sei date con 342.532 presenze. Ma per i fan di Niccolò Morriconi è solo un arrivederci al 2024, con 5 date già annunciate negli stadi tra Napoli, Roma, Messina e Padova.