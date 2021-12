GF Vip, Lulù e Manuel non stanno bene? Cosa è successo ai due ragazzi a pochi giorni dal Natale

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è un grandissimo nervosismo che arriva da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due lo stanno esprimendo di continuo senza fare nulla per nasconderlo. Ma da cosa deriva questo loro malessere? Perché mai non stanno bene? foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Aldo Montano senza peli sulla lingua commenta il rapporto tra Manuel e Lulù: cosa dice su di loro

© RIPRODUZIONE RISERVATA