GF, due concorrenti lo fanno alle spalle di Beatrice Luzzi: hanno violato il regolamento?

Scoppia il caos al Grande Fratello per via di un episodio avvenuto nel corso dell’ultima puntata del reality show, andata in onda lunedì 30 ottobre. Due concorrenti, in particolare, pare proprio che abbiano deciso di violare il regolamento del reality show. Il tutto alle spalle di Beatrice Luzzi. Stiamo parlando di Angelica Baraldi e di Paolo Masella che, durante un momento in cui la diretta era ferma poiché era partita la pubblicità, hanno fatto qualcosa con Alex Schwazer che non è andata giù ai telespettatori del programma di casa Mediaset. Qualcuno fa notare che potrebbe non essere andata giù nemmeno alla produzione, tanto da arrivare a proporre provvedimenti nei confronti del macellaio e dell’account manager modenese. Ma cosa avranno mai combinato i due ragazzi? E cosa c'entra Beatrice con loro? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB