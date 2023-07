Chiara Ferragni e l'abbondante colazione "brandizzata": tutto quel cibo verrà sprecato?

Chiara Ferragni ha condiviso una serie di foto a Londra, tra cui alcune di lei seduta a una tavola imbandita per una colazione speciale, in un corner allestito da un famosissimo brand di moda. L'influencer ha trascorso questi giorni in Inghilterra per assistere al famosissimo torneo di tennis di Wimbledon. Quella mostrata su Instagram da Chiara è stata una colazione "brandizzata", a base di cappuccino e dolci artigianali per tutti i gusti, naturalmente personalizzati con il nome del brand. Non tutti i suoi fan, però, hanno apprezzato la carrellata di cibo messo in bella mostra, alcuni di loro hanno infatti evidenziato la parte di spreco a favore di fotocamera. "Spero solo che qualcuno l'abbia mangiato e non sia stata buttata nel bidone", "Quel cappuccino vale quanto un mio stipendio", "Lei mangerà tutti quei club sandwich? Non credo", "Quanto cibo in mostra e magari non l'hai neppure mangiato" hanno commentato alcuni utenti. Photo Credits: Kikapress Music: Korben