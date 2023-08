‘Billions’, la serie con Paul Giamatti e Damian Lewis alla stagione finale: dove seguire gli episodi

La resa dei conti è ormai matura e New York torna a svelare tutti i suoi retroscena fra potere, denaro e lealtà. I protagonisti di ‘Billions’, serie con Paul Giamatti e Damian Lewis, sono pronti a scontrarsi nell’Olimpo dell’alta finanza. Il capitolo finale dell’acclamato serial americano vede il ritorno del miliardario Bobby Axelrod (Damian Lewis). Il suo obiettivo è affrontare un’ultima volta il procuratore federale Chuck Rhodes (Paul Giamatti), suo avversario (e a tratti alleato) da sempre. Ma quando la posta in gioco aumenta tanto da raggiungere Wall Street, il loro gioco di abilità minaccia di rovesciare imperi. Dal 12 agosto su Sky e in streaming su NOW la settima e ultima stagione del titolo SHOWTIME che Sky ha portato sugli schermi fin dal primo episodio. Credits Sky Italia