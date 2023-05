Serie A: l'Inter vola, il Milan cola a picco

Quinta vittoria consecutiva in Serie A per l'Inter, che ieri sera ha battuto il Sassuolo 4-2, agganciando la Juventus al secondo posto almeno per 24 ore a 66 punti. Grave passo falso, invece, per il Milan, che cade 2-0 a La Spezia e ora è a meno quattro punti dalla Lazio al quarto posto: dopo la sconfitta, faccia a faccia tra la squadra di Pioli e gli ultras rossoneri. Nell'altro match di ieri, la Salernitana ha battuto l'Atalanta 1-0. Oggi altre cinque partite tra cui Bologna-Roma, Monza-Napoli e Juventus-Cremonese. Domani la 35esima giornata si chiude con Sampdoria-Empoli.