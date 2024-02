Visso, la lupa Sibilla torna in libertà (con radiocollare)

Nella giornata di ieri, 8 febbraio, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha effettuato con successo l'intervento di rilascio in natura della lupa “Sibilla”. Si tratta della lupa che, a poco più di quattro mesi di età, era stata ritrovata il 3 ottobre 2023 nei pressi di Norcia, in condizioni molto debilitate a causa di una grave forma di rogna, che tra l'altro l'aveva resa completamente glabra ed era stata subito trasferita presso l'Ospedale Veterinario Didattico dell'Università degli Studi di Perugia dall'Associazione WildUmbria per le prime cure.