Lo spettacolo dei cigni sulla spiaggia di San Benedetto

SAN BENEDETTO Prima il Fenicottero Rosa alla Sentina, poi le Anatre dell’Albula e adesso due splendidi cigni. «Questo è un messaggio chiaro - dice l’ambientalista Roberto Cameli - di come la natura sia resiliente e dovrebbe aprire gli occhi a tutti. L’unico equilibrio possibile nella società del futuro è quello dove natura e uomo si fondono». Il gruppo del quale Cameli è portavoce, Questione Natura (di cui fa parte Sara Blue che ha girato il video) , ha avvistato i due splendidi esemplari mentre si bagnavano ieri, con 22 gradi alle 11 del mattino in Riviera, proprio sulla spiaggia di San Benedetto. «Il nostro messaggio - continua Cameli - è rivolto all’amministrazione, chiedendo loro di tutelare gli animali presenti in città, una richiesta che presentiamo ormai da 2 anni».