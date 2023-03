Unimc, dottorato honoris causa al premio Oscar Dante Ferretti

MACERATA - Unimc conferirà un dottorato honoris causa in Umanesimo e tecnologie al premio Oscar Dante Ferretti. In occasione degli 80 anni dello scenografo maceratese, l’ateneo ha deciso di omaggiarlo dopo la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione che gli aveva conferito nel 2007.