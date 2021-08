William e Kate, la bella notizia su Harry e Meghan a pochi giorni dal triste anniversario di Diana

LOLNEWS.IT - La pace tra William, Kate, Harry e Meghan torna ciclicamente a tenere banco senza grossi risultati, eppur qualcosa si muove con l’arrivo del triste anniversario legato a Diana, che perse la vita il 31 agosto 1997. L'esperto reale Stewart Pearce afferma infatti che il principe Harry e il principe William stanno ricostruendo la loro relazione e che attualmente Kate e Meghan sono vicine. Il biografo reale ha dichiarato a US Weekly: "So che i quattro stanno parlando tra loro e stanno parlando tramite Zoom e FaceTime. Sono molto vicini l'uno all'altro”. Le strambe conversazioni svelate dal biografo di Diana (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

