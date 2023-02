Ristrutturazioni, truffa milionaria sui bonus ad Ascoli

ASCOLI - Bonus 110% e facciate, ipotesi di reato pesantissime: truffa aggravata e frode milionaria per crediti inesistenti (con autoriciclaggio). Quattro misure cautelari ad Ascoli. Su disposizione della Autorità Giudiziaria, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno - in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno - hanno eseguito nella giornata di lunedì 6 febbraio due misure cautelari in carcere, una degli arresti domiciliari e una misura interdittiva del divieto di esercizio della professione. A queste si sono aggiunte perquisizioni e sequestri di materiale cartaceo e informatico. Inoltre è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei confronti del professionista che ha curato la progettazione e la direzione dei lavori, e la misura interdittiva nei confronti dell’altro professionista che ha predisposto le pratiche burocratiche, attestato falsamente l’avvenuta esecuzione dei lavori e rilasciato i certificati di collaudo e i visti di conformità