(Lapresse) Un uomo si è dato fuoco davanti al tribunale di New York dove è in corso il processo all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump . L'uomo si trovava nell'area designata per la protesta fuori dal tribunale. La polizia è intervenuta per cercare di spegnere le fiamme. L'uomo è stato portato via in ambulanza. Non è ancora chiaro quale sia il motivo del gesto e quali siano le sue condizioni.