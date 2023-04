Rissa sul campo da basket ad Ancona, il momento dell'aggressione al 17enne

ANCONA - È stato aggredito per proteggere una mamma con il figlioletto al seguito. Lei stava per essere accerchiata dai giocatori avversari, lui è corso a difenderla, ma è stato colpito con un calcio alle parti intime, finendo al pronto soccorso. Fa ancora rumore la maxi rissa che la mattina di Pasqua ha coinvolto i cestisti della 2Teams, squadra nata da una collaborazione tra il Cab Stamura Ancona e la Taurus Jesi, e quelli della Fmp Belgrado, società serba. A farne le spese è stato un 17enne anconetano, finito all’ospedale per il calcio subito alle parti intime.