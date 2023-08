Appalti delle ambulanze vinti "col trucco": sequestro milionario

EMBED

PESCARA - Ribassi d'asta per aggiudicarsi il servizio di ambulanza, anche nelle Marche, ma con metodi truffaldini: sigilli su beni per un totale di oltre 10 milioni di euro. Si tratta di automezzi, terreni e fabbricati di una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari. Congelate, dalla Guardia di Finanza di Pescara, anche le disponibilità finanziarie degli indagati per circa 200.000 euro.