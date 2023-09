Lo sbarco dei migranti al Porto di Ancona

ANCONA - È arrivata poco prima delle 8 alla banchina 19 del porto di Ancona la nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée con 68 migranti, tutti uomini, tra cui tre minorenni, che erano stati soccorsi cinque giorni fa in acque internazionali al largo della Libia mentre viaggiavano su un barcone di legno. Sono stati trasferiti in pullman al centro sportivo Paolinelli in zona Baraccola, per essere sottoposti alle visite mediche. Gli accertamenti hanno confermato il numero di migranti e di minori giunto ad Ancona e, a seguito delle prime verifiche mediche, nessuno di loro - fa sapere la Prefettura di Ancona - ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I naufraghi arrivati con la Ocean Viking provengono da vari paesi tra cui Siria, Bangladesh, Pakistan, Egitto e Palestina. Al porto di Ancona erano presente anche il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni e le associazioni e alle altre istituzioni coinvolte per l'assistenza.