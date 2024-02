La marcia dei trattori nelle Marche

Centinaia di mezzi sono già schierati davanti ai caselli di Pesaro e Porto San Giorgio: è il giorno della protesta dei trattori. Nel sud della regione la zona nevralgica è davanti al casello dell’A14 di Fermo-Porto San Giorgio, a Santa Maria a Mare. Il raduno al via intorno alle 8 con il primo concentramento per fare poi il via a 4 cortei. Alle 9.15 la partenza del primo sulla Statale in direzione nord per circa 10 km, interessando quindi il Comune di Porto San Giorgio e alle 11.15 del secondo in direzione opposta per circa 14 km, fino a Marina di Altidona e Pedaso.