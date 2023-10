Il Cirque du Soleil conquista il pubblico della Vitrifrigo Arena di Pesaro

PESARO - Il Cirque du Soleil ha conquistato, nella sua prima marchigiana alla Vitrifrigo Arena di Pesaro (4 date per 6 spettacoli, tutti nel tempio del basket pesarese), il pubblico presente per "Ovo". I prossimi spettacoli: stasera, venerdì 27 ottobre, alle 20.30, sabato alle 16.30 e 20.30, domenica alle 13.30. Seguiranno l’Unipol Arena di Bologna dal 2 al 5 novembre e il Nelson Mandela Forum di Firenze dall’8 al 12 novembre. Dalla sua apertura a Montreal nel 2009, Ovo ha entusiasmato più di 7 milioni di persone in 155 città di 26 paesi diversi.