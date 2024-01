Harry e Meghan Markle definiti insensibili: «Dopo le parole a William...»

Nelle ultime ore un dettaglio notato dai fan ha creato dei malumori verso Prince Harry e Meghan Markle. Infatti, sembra proprio che lui e la sua consorte siano stati etichettati come insensibili dopo aver posato con il primo ministro giamaicano. Questo nonostante il suo precedente brutale avvertimento di quattro parole al principe William. Il principe Harry e Meghan Markle, a questo proposito, sono apparsi a sorpresa ieri sera alla proiezione giamaicana di Bob Marley: One Love. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno posato accanto al Primo Ministro giamaicano Andrew Holness , che in precedenza ha condiviso i suoi piani per rendere la Giamaica una repubblica. Ciò ha portato gli utenti dei social media a definire la coppia reale insensibile. Ricorderanno in molti la brutale conversazione di Holness con il principe William nel 2022, che già all'epoca scosse gli animi. Durante il tour dei Caraibi di William e della Principessa del Galles nel 2022, il signor Holness aveva reso noti alla coppia i suoi piani. Affrontano, non a caso e in in modo scioccante la coppia, un argomento a loro molto caro.Ovvero sia: «Noi in Giamaica stiamo andando avanti e intendiamo vivere come un paese indipendente, sviluppato e prospero».

Foto Kikapress