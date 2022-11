MACERATA - Allarme in via Roma, a Macerata, per l'incendio di un autobus di linea extraurbano. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14 nella parte posteriore del mezzo.

L'allarme

Subito l'autista ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Macerata, la polizia locale e in via precauzionale è stato anche avvisato il 118.