MACERATA - Allarme in via Roma per l'incendio di un autobus di linea extraurbano. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 14 nella parte posteriore del mezzo. Subito l'autista ha dato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Macerata, la polizia locale e in via precauzionale è stato anche avvisato il 118. Il traffico è stato bloccato per consentire l'intervento.

Guarda il video