"Un puntino nero in mezzo al mare": il racconto del salvataggio del naufrago

ANCONA - «All'inizio era un puntino nero tra le onde, come decine di altri che avevamo controllato, ma questa volta era lui». Non nasconde l'emozione il tenente di vascello Elia Matteini, comandante della nave "Angelo Cabrini" della Marina Militare, che questa mattina ha salvato un 54enne anconetano, rimasto in balia delle onde per 5 ore dopo essere caduto da un peschereccio.