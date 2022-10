ANCONA - Momenti di grande paura, auto a tutta velocità poi il sollievo. Ecco cosa è successo ieri mattina quando una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri di Ancona transitava per via Flaminia in direzione Falconara, allorquando, in direzione opposta, i militari si accorgevano di un veicolo ed immediatamente decidevano di fare inversione di marcia ed intimare l’alt.