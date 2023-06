L'acqua color pozzanghera del mare torna quasi cristallina ma la psicosi (per i bambini) resta

Dalla tonalità "marrone pozzanghera" degli ultimi giorni alla trasparenza ritrovata di questa mattina. Pesaro si è risvegliata oggi, 20 giugno 2023, finalmente, con un mare trasparente che, complice il caldo crescente, questa volta invitava al bagno fin dalla prima mattina. Nelle immagini video, registrate nella spiaggia di levante nella tarda mattina di oggi, l'acqua appare visibilmente più chiara e pulita (all'occhio) del solito. Tutto verso la normalità anche per quel che concerne Ancona . Al Passetto e a Portonovo l'acqua sta riprendendo la sua colorazione naturale. Di conseguenza - anche se la tendenza non si era mai persa - tornano bagni e tuffi con un po' di paura che resta solo per i più piccoli: «Da domenica l'acqua è tornata limpida - spiega Paolo Bonetti di Spiaggia Bonetti - Un aspetto importante per far scattare sempre di più quest'estate. Tanta gente al mare? Siamo nelle medie di giugno». Sulla stessa linea d'onda Giada Bedinelli del Molo: «La situazione sta tornando alla normalità. Prima c'era un po' di timore per i bambini, qualcuno addirittura pensava ci fosse un divieto di balneazione visto il colore torbido. L'importante è che sia tutto ok per la tranquillità dei nostri clienti e per i bagnanti». Stessa cosa anche al Passetto dove l'acqua è limpida e tanti giovanissimi sono tornati a fare il bagno.