Whatsapp, la novità sui gruppi degli amici: ecco perché sarà più simile a Telegram

WhatsApp cambia e annuncia novità sui gruppi e le chat degli amici. Queste funzioni, annunciate dalla società giovedì scorso, renderanno il famoso servizio di messaggistica istantaneo più simile a uno dei suoi principali competitor: Telegram. Questa innovazione si aggiunge alle altre precedentemente annunciate dalla società Meta.

Secondo quanto annunciato, i gruppi diventeranno due volte più grandi rispetto a prima, passando da 256 a 512 persone. Inoltre, sarà possibile condividere file di dimensioni fino a 2 GB, contro i 100 MB attuali. Ovviamente, come accade già da qualche anno, i file saranno protetti dalla crittografia end-to-end. Telegram, invece, nel caso dei gruppi, può ospitare fino a 100.000 utenti.

Tra le altre novità ci sono le reazioni con emoji ai singoli messaggi, copiate da Facebook. E poi la funzionalità che permette alle persone di aggregare gruppi separati in un gruppo più grande in modo da organizzare le varie discussioni e dividerle. Potrebbe diventare realtà, infine, un piano abbonamento per gli account Business.

