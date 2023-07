Per quest’anno non cambiare, stessa spiaggia stesso mare” è la prima strofa di una canzone del 1963 cantata da Mario Focaccia, che racconta di un tempo in cui la villeggiatura delle famiglie italiane avveniva sempre nella stessa località. La consuetudine quindi rappresentava una base solida delle vacanze estive. Oggi, al contrario, le vacanze sono diventate fondamentalmente un momento di scoperta e quindi, nella maggior parte dei casi, le persone e le famiglie tendono a cambiare ogni anno la località di mare. Oltre a questo cambiamento, va segnalato come anno dopo anno si tenda per quanto possibile a munirci di una serie di accessori da portare in spiaggia per poter essere sempre più connessi con il mondo esterno. Quindi al fianco di asciugamani, infradito e creme da sole, trovano posto nelle borse per il mare strumenti hi-tech pensati per intrattenere e aiutare le persone a staccare la spina dalla quotidianità, alcuni dei quali sono ormai fedeli alleati anche nella vita di tutti i giorni, soprattutto per chi passa molte ore fuori casa. Sicuramente non mancherà il fidato smartphone, ormai diventato una sorta di assistente personale che, oltre a comunicare con l’esterno, permette di immortalare i momenti più divertenti della giornata o per scattare qualche selfie da mandare ad amici e colleghi rimasti in città. Attenzione però che lo smartphone, come tutti gli altri dispositivi tech in spiaggia, è messo a dura prova da schizzi d’acqua, sabbia e dalle stesse creme solari. Per fortuna la tecnologia non solo è sempre più avanzata, ma è anche più resistente alle nostre disattenzioni o agli imprevisti che possono succedere.

ORIENTARSI

Ed ecco allora i device di nuova generazione che possono essere tranquillamente portati in spiaggia in quanto certificati contro la polvere, ma soprattutto contro l’acqua. Questa certificazione è identificata con il codice IP (International Protection) che cataloga il grado di protezione di involucri meccanici e si riferisce a quanto questi siano protetti dall’intrusione di particelle solide e di liquidi. Il codice IP viene accompagnato da due numeri (es: IP67 o IP68), il primo numero fa riferimento alla resistenza alle polveri, il secondo ai liquidi. Nello specifico, la resistenza alle polveri può raggiungere un massimo di 6, mentre quella ai liquidi arriva fino a 9. Concentriamoci sul valore relativo alla protezione nei confronti dell’acqua: fino a livello IPX3 la protezione dall’acqua è praticamente nulla, da 4 a 6 il dispositivo è protetto da spruzzi, da onde e da getti d’acqua, mentre le protezioni più interessanti sono quelle che vanno da 7 a 9. Con IPX7 il device è protetto da immersioni temporanee in acqua tra 15 cm e un metro di profondità per un massimo di 30 minuti, mentre il livello 8 segnala una protezione da immersioni permanenti in acqua a oltre un metro di profondità continua per un massimo di un’ora (in questo caso il tempo massimo di immersione varia da dispositivo a dispositivo). Infine il livello 9 identifica una protezione da immersioni permanenti in acqua e da getti d’acqua ad alta pressione e alta temperatura a oltre un metro di profondità continua (anche qui il tempo massimo di immersione può variare). Se il dispositivo non presenta nessuna certificazione IP o ha un valore molto basso, bisognerà stare attenti sia alla polvere ma, soprattutto, all’acqua. Però ci sono le custodie impermeabili e subacquee che permettono di proteggere qualsiasi tipo di smartphone, garantendo comunque l’accesso a tutte le sue funzioni, incluse le telefonate e i messaggi. Secondo una ricerca condotta in rete da Idealo, il sito comparatore di prezzi leader in Europa, l’interesse nei confronti di gadget tecnologici waterproof è cresciuto del 58% rispetto allo scorso anno.

SOS TEMPERATURE

Oltre all’acqua e alla sabbia, un altro importante rischio spesso sottovalutato sono le temperature elevate che possono provocare danni gravi a notebook, chiavette USB, macchine fotografiche, smartphone e a qualunque altro supporto tecnologico. Sarebbe quindi necessario cercare di evitare di tenere i device per lunghi periodi di tempo sotto il sole, proteggendoli e controllando che non si surriscaldino troppo. Se ciò accade potrebbero essere compromesse le loro funzioni e potrebbero danneggiarsi in modo irreparabile. Oltre a speaker wireless, auricolari, ebook reader e action cam, c’è un altro dispositivo che può essere fondamentale in spiaggia o in barca: si tratta del powerbank, ovvero il caricabatterie portatile, diventato un gadget tech entrato ormai nella quotidianità, vista anche l’autonomia dei moderni smartphone che sembra non essere mai abbastanza. Peraltro esistono alcuni modelli – come il Powerbank VOOE – che hanno incorporato anche un piccolo pannello solare che converte la luce solare in elettricità e che sono resistenti anche agli spruzzi d’acqua.

JBL CHARGE 3

Si tratta di un altoparlante bluetooth portatile con il Bass Radiator di JBL che assicura un suono pulito e incredibilmente potente da sala, ma anche all'aperto. Ha anche un powerbank incorporato da 6000 mAh che permette di caricare gli smartphone o altri dispositivi senza interrompere la musica. Impermeabilità IPX7 quindi non tema l'acqua. Autonomia fino a 20 ore. Prezzo: 149 euro www.jblstore.it

CREATIVE OUTLIER FREE PRO

Le Creative Outlier Free Pro sono cuffie wireless a conduzione ossea dotate delle caratteristiche per soddisfare chi ama ascoltare musica anche in spiaggia, in piscina e in acqua. Costruite per essere resistenti e confortevoli, funzionano sott'acqua (IPX8), con una lunga durata della batteria (fino a 10 ore con una carica). Connessione Bluetooth 5.3. Prezzo: 99,99 euro www.it.creative.com V

VOYAGER CELLULARLINE

Custodia impermeabile che protegge lo smartphone da acqua, cloro, sabbia e creme. Certificazione IPX8 quindi waterproof fino a 20 metri di profondità. Laccio regolabile per poter essere portata al collo o al polso ed è realizzata in materiale morbido e touch sensitive. Con il telefono dentro si possono scattare selfie sia in orizzontale che in verticale. Prezzo: 14,95 euro www.cellularline.com

OSMO ACTION 3

La nuova action cam di DJI ha un doppio touchscreen a colori, è ultra resistente e dal punto di vista software ha un sistema di stabilizzazione davvero completo, con diverse funzioni come Rocksteady 3.0 e HorizonSteady per eliminare il rumore di video e immagini. Per essere usata in mare è disponibile una cover in vetro che fornisce impermeabilità fino a 60 metri. Prezzo: 359,00 euro + 59,00 euro per cover waterproof www.dji.com

KOBO LIBRA 2

Questo ebook reader ha un display 7'' E-Ink Carta 1200, molto maneggevole e pesa solo 215 gr. Con i pulsanti laterale è comodo cambiare pagina e tenere il reader con una sola mano. Certificazione IPX8, quindi si può portare al mare o in piscina. Ha 32Gb di memoria per contenere 24.000 eBook o audiolibri: ha connessione Bluetooth per collegare cuffie wireless Prezzo: 179 euro www.kobobooks.com