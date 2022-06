Velox con il Wwf per l'ambiente: «Vogliamo recuperare le emissioni prodotte in cento anni»

Velux Italia persegue l’obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni di carbonio lungo tutta la sua catena del valore entro il 2030, diventando al 100% un’azienda a emissioni zero. In quest’ottica va visto l’accordo siglato recentemente tra il Gruppo Velux e Schneider Electric per avvalersi dei “Power Purchase Agreements”, contratti di acquisto per l’energia rinnovabile. Gruppo Velux e WWF hanno poi annunciato in occasione dell’Earth Day 2021 il via a un progetto per preservare, proteggere e ripristinare l’Albertine Rift, un territorio che si estende dallo Zambia alla Tanzania, Burundi, Ruanda, Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Si tratta di uno straordinario ecosistema divenuto sempre più fragile dove molti animali che lo popolano rischiano l’estinzione a causa delle devastazioni provocate dal cambiamento climatico. Anche qui Velux sosterrà un progetto di riforestazione che partirà dall’Uganda. «In linea con i valori della nostra società, intendiamo fare molto di più – sottolinea David Briggs, presidente del Gruppo Velux – Per questo, abbiamo concepito il piano Lifetime Carbon Neutral. Si tratta di un approccio nuovo, che prevede una collaborazione ventennale con il WWF e che si pone l’obiettivo di catturare entro il 2041, anno del nostro centenario, l’equivalente di tutte le emissioni di carbonio prodotte nell’arco della nostra storia».

