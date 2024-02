PESARO Ieri il nuovo acquisto della Carpegna Prosciutto Justin Wright-Foreman è arrivato a Pesaro e dopo aver svolto le visite mediche da oggi inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni, in vista del match in programma domenica 3 marzo alle 19 contro la Germani Brescia. L’ex della gara sarà lo statunitense Semaj Christon, che proprio da Pesaro ha iniziato la sua eccellente carriera professionistica, che lo ha portato ad essere protagonista non solo nei campionati nazionali dove ha giocato ma anche nelle coppe Europee.



Il cammino

Rispetto alla partita di andata giocata alla pari sembrano passati secoli, ed invece sono appena cinque mesi, in cui le due squadre hanno avuto un cammino diametralmente opposto, visto che la Germani è cresciuta sempre più e la Carpegna Prosciutto invece ha fatto purtroppo passi indietro rispetto all’inizio della stagione. A questo punto però serve a poco piangersi addosso, e in queste ultime dieci gare sarà importante provare a resettare tutto quello che è successo fino adesso, in modo da potersi focalizzare solo sulle prossime dieci gare in cui la Vuelle si giocherà tutte le sue chance di salvezza. Nel frattempo ieri la società ha annunciato l’apertura della prevendita dei biglietti per la sfida contro Brescia. Questi i prezzi a cui aggiungere 2,20 euro di prevendita: Tribuna Laterale L2, L8, N1, N7 25 euro, ridotto 14. Tribuna da L3 a L7 e da N2 a N6 35 euro, ridotto 14. Parterre 60 euro, ridotto 30. Poltroncine 100 euro. Curva Ospiti 20 euro, ridotto 14. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età tra gli 8 e i 18 anni. I biglietti possono essere acquistati presso il VL ProdiSport Pesaro fino a sabato (9.30-13 e 15.30-19.30). In tutti i punti vendita Vivaticket, oppure on line, ma anche presso la biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle ore 17 del giorno della gara. Infine le dirette concorrenti della Vuelle per la salvezza riprenderanno la loro stagione a Napoli per quanto riguarda Treviso, che in questa sosta non ha inserito nuovi giocatori, ma che ha annunciato il nuovo presidente che è il notaio Matteo Contento, che sostituisce l’ex giocatore Paolo Vazzoler. Brindisi invece che ha ingaggiato il playmaker Eric Washington e il centro Andrew Smith ospiterà Cremona. Intanto qualche formazione nella massima serie può già pianificare il suo futuro, ed è il caso di Trento per esempio, che ieri ha annunciato il prolungamento dei contratti del capitano della Dolomiti Energia Toto Forray e di coach Paolo Galbiati. Reggio Emilia invece alla ripresa del campionato farà esordire il lungo ex Los Angeles Lakers e Houston Rockets Tarik Black.

I giovani

Intanto prosegue il campionato della Carpegna Prosciutto Papalini Under 19, che lunedì si è imposta agevolmente sul parquet di casa sulla formazione abruzzese della Unibasket Lanciano con il punteggio di 88 a 54. Miglior marcatore per la formazione di coach Giovanni Luminati è stato Sablich autore di 29 punti, bene anche Maretto (14 punti). La vittoria ottenuta lunedì scorso consente ai giovani della Vuelle di mantenere saldamente il comando nel girone e l’11 marzo alle 20.15, i biancorossi saranno attesi a Bologna dalla Virtus Segafredo.