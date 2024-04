PESARO Piglio deciso ed idee chiare. Roberto Stellone ha preso possesso della creatura calcistica biancorossa a pieno titolo, dirigendo ieri il primo allenamento al chiuso dello stadio del quartiere pesarese di Pantano.



Due ore al Benelli

Una seduta, quella di ieri pomeriggio, durata un paio d’ore. Il 46enne tecnico romano, chiamato dalla società Vis 1898 al posto dell’esonerato Banchieri per provare a rimettere in linea di galleggiamento, nell’ultimo miglio di stagione regolare, una nave che in un mese ha imbarcato acqua da tutte le parti - sei sconfitte e un pareggio in sette partite - era al Benelli fin dalla tarda mattinata. Dopo il prevedibile discorso introduttivo al gruppo, ha tenuto a battesimo sul campo la squadra nel primo pomeriggio, alternando esercitazioni fatte di pressioni e movimenti senza palla a uno e due tocchi. Poi una partitella, anche a tutto campo, per impartire i primi dettami tecnico-tattici in vista del rush finale di stagione regolare.

Sabato la presentazione?

La prima Vis di Roberto Stellone esordirà domenica sera a Rimini, per un derby dai mille significati, oggi come ieri e sicuramente anche domani. L’ex attaccante di Napoli e Torino, nonché tecnico del Frosinone dei miracoli (condusse i ciociari dalla C alla A tra il 2013 e il 2015), sarà con ogni probabilità presentato alla stampa sabato, 24 ore prima della partita valida per la 35esima giornata del girone B di Serie C in cui tornare assolutamente a fare risultato. Sette giorni dopo, domenica 14 aprile, prima casalinga contro il Perugia. La settimana successiva è programmata la trasferta nella tana di un Sestri Levante che nelle ultime giornate ha praticamente centrato l’obiettivo salvezza, prima della chiusura di girone contro la Juve Next Gen, al Benelli l’ultima domenica di aprile. L’obiettivo è quello di fare più punti possibili per provare a riacciuffare in extremis il 15esimo posto - sinonimo di mantenimento della categoria - che al momento è roba della Spal, quattro gradini più in su dei pesaresi. Non facile dal momento che stesse velleità hanno pure Recanatese e Ancona, rispettivamente uno e due punti sopra i biancorossi, ma non provarci sarebbe un peccato capitale. Se poi, una volta sparate tutte le cartucce, non bastasse, ci sarebbe l’appendice playout, a cui eventualmente arrivare nella migliore condizione possibile, sia dal punto di vista psicofisico che come posizione di classifica, considerato il vantaggio che il regolamento fornisce a 16esima e 17esima classificata rispetto a penultima e terz’ultima del lotto.

Tonucci out

Un finale di stagione da affrontare quasi certamente senza Denis Tonucci. La società non ha dato conto di eventuali esami strumentali, però il modo in cui l’esperto difensore «made in Pesaro» ha lasciato il Benelli, dopo la disfatta con la Lucchese della scorsa domenica, non fa presagire nulla di buono. Quasi scontato un problema muscolare non di poco conto, che lo dovrebbe mettere out nella delicatissima fase finale di campionato. Niente da fare, almeno a stretto giro di posto, anche per Jack de Vries: il talentuoso giocatore del Venezia è volato in patria, cioè negli States, per curare il problema al piede che non gli ha dato tregua fin dall’inizio del 2024. Sfortunatissimo pure il giovane Simone Castigliani, attaccante ex Carrarese arrivato a Pesaro nella finestra di mercato invernale, ha rimediato invece la rottura del legamento crociato e menisco mediano di un ginocchio prima di poter esordire tutti gli altri dovrebbero essere abili e arruolabili. Ovviamente eccezion fatta per Manuel Pucciarelli, che è stato squalificato dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini. Qualcuno, compreso qualche sito di statistiche normalmente affidabile, aveva indicato Karlsson tra gli ammoniti di Vis-Lucchese, male interpretando un gesto dell’arbitro, ma così non è. L’islandese sarà regolarmente in campo domenica, nel derby di Rimini in cui la prima Vis di Stellone si gioca una bella fetta di velleità di salvezza diretta.