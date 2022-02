Sinner in campo a Dubai per l'esordio con Vagnozzi al suo fianco

DUBAI - Yannik Sinner torna in campo as Dubai dopo un periodo di stop per il primo turno del torneo emiratino (l'altoatesino sarà in campo marttedì alle 13 ora italiana) dove esordirà la nuova coppia formata dal campione e dal suo nuovo allenatore, l'ascolano Simone Vagnozzi, ufficializzato pochi giorni fa. Sinner ha parlato in toni ottimistici del nuovo binomio e della decisione di cambiare il coach che lo ha portato ad esserre il numero 10 della clasdsifica mondiale. Sinner affronterà nel primo turno dell'open 500 degli Emirati lo spagnolo Alessandro Davidovich Fokina, numero 46 del mondo

