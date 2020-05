Gimbo Tamberi è tornato in pedana: primi salti al campo Conti

ANCONA - Primo allenamento in piena regola, al Campo Scuola Italico Conti, per Gianmarco Tamberi. Il campione anconetano, che non ha mai tralasciato di allenarsi, nelle ultime settimane lo aveva potuto fare solo in modalità artigianali, compatibilmente con le normative del lockdown, d'ora in poi però il campo di atletica delle Palombare ad Ancona, sarà aperto solo per lui e per gli altri due atleti della zona di interesse nazionale: Simone Barontini e Nicola Sanna. Tamberi ha dunque ripreso ad allenarsi anche se la ripresa agonistica dell'atletica leggera è ancora di là da venire, le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno infatti nel 2021

