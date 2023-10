Tacco di Sbaffo, tiro a giro di Lipari: la Recanatese a tempo scaduto fa la storia a Pescara

PESCARA Pagliari indovina i cambi e batte Zeman. Domenica memorabile per la Recanatese che scrive un altro piccolo pezzo di storia. In un mite weekend di fine ottobre i giallorossi riescono nell'impresa di sbancare l'Adriatico e schiantare 3-2 il Pescara in rimonta. Apoteosi giallorossa materializzatasi al 91', ma più esattamente dal 60' quando Pagliari ha gettato nella mischia gli ispiratissimi Morrone e Lipari cinici a finalizzare le occasioni avute. Eppure tutto è iniziato che sembrava la solita partita stregata dove le ghiotte occasioni non finalizzate, potevano pesare caro a fine partite e non te lo potevi permettere se ti chiami Recanatese perché l'arsenale a disposizione di Zeman prima o poi avrebbe potuto punirti.

Il tabellino

PESCARA-RECANATESE 2-3

PESCARA (4-3-3): Plizzari 6,5; Pierno 6, Brosco 5, Mesik 5,5, Moruzzi 5; Tunjov 5,5 (1'st Franchini 6), Squizzato 5,5, Dagasso 5,5 (35'st Manu sv); Merola 5, Tommasini 6,5 (1'st Cuppone 5), Cangiano 6,5 (35'st Accornero sv).

All. Zeman 5,5.

RECANATESE (4-4-2): Meli 7; Longobardi 6,5, Ferrante 7, Peretti 6, Quacquarelli 6 (43'st Ferretti sv); Senigagliesi 7 (32'st Marinacci sv), Prisco 6 (10'st Lipari 8), Raparo 6 (10'st Morrone 7), Carpani 6,5; Sbaffo 7,5, Melchiorri 7 (33'st Giampaolo sv). All. Pagliari 8.

ARBITRO: Lovison di Padova 6

RETI: 35' Tommasini, 16'st Morrone, 25'st Lipari, 27'st Cangiano, 46'st Lipari.

NOTE Ammoniti Quacquarelli, Squizzato, Prisco (dalla panchina), Pierno Spettatori: 5086 (34 ospiti)