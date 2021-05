Spezia-Napoli 0-1, Zielinski porta in vantaggio i partenopei

Spezia non ancora del tutto sicura della salvezza, Napoli alla ricerca di punti per entrare nelle prime quattro: sarà partita vera sabato pomeriggio al Picco. Da una parte c’è la squadra di Italiano che viene dal pareggio esterno contro l’Hellas Verona ed in classifica occupa la quindicesima posizione, insieme al Torino, con 34 punti, +3 sul Benevento. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gattuso che è reduce dal beffardo pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupa la quinta posizione con 67 punti, -2 dal terzetto formato da Atalanta, Milan e Juventus. Le due squadre, tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, si sono affrontate 14 volte ed il bilancio vede il Napoli leggermente in vantaggio con 6 vittorie contro i 4 successi dello Spezia, 4 i pareggi.

Italiano dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Provedel in porta, pacchetto difensivo composto da Vignali e Bastoni sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Ismajli e Chabot. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Estevez e Maggiore mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Verde, Piccoli e Gyasi. Gattuso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Meret tra i pali, reparto arretrato formato da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Manolas visti gli infortuni di Koulibaly e Maksimovic. A centrocampo Fabian Ruiz e Demme in cabina di regia mentre davanti spazio a Politano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen.

