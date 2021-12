Sorpresa tra i bomber under 23: dopo Moro e Vlahovic c'è Faggioli dell'Ancona Matelica

ANCONA Tra i migliori bomber under 23, in una competizione ideale (favorita dai dati raccolti da Transfermarkt, la Bibbia degli appassionati e degli addetti ai lavori) che annovera calciatori di Serie A, Serie B e Serie C, c’è anche Alessandro Faggioli. L’attaccante classe 2000 dell’Ancona Matelica, per quanto fatto vedere in questa prima parte di stagione sportiva 2021-2022, occupa il terzo posto con 8 centri in coabitazione con Gabriel Charpentier del Frosinone. Davanti a lui, al secondo, un certo Dusan Vlahovic della Fiorentina con 16 gol all’attivo già sulle liste della spesa dei migliori club italiani ed europei. Al primo posto, tuttavia, brilla la stella di Luca Moro bomber del Catania (purtroppo travolto dalle note vicende societarie con il fallimento e il rischio esclusione dal campionato) ma di proprietà del Padova che ha già timbrato 18 volte il cartellino. Tornando a Faggioli, si tratta sicuramente di una delle più liete sorprese in assoluto considerando che nella classifica precede cannoniere affermati come Andrea Pinamonti dell’Empoli (7 gol), Gianluca Scamacca del Sassuolo (7 gol), Lorenzo Colombo della Spal (6 gol), Lorenzo Lucca del Pisa (6 gol) e Samuele Mulattieri del Crotone (6 gol).

