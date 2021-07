L'Ancona Matelica presenta Faggioli: «Sono onorato di questa opportunità»

ANCONA - Altro rinforzo per il reparto avanzato dell'Ancona Matelica, ufficiale anche la firma dell’attaccante centrale classe 2000 Alessandro Faggioli. Nato a Penne, Faggioli ha esordito giovanissimo in Serie C con il Teramo, prima di passare alla Primavera del Pescara e farsi notare in serie D con le casacche di Cerignola, Notaresco e, nell’ultima stagione, del Calstelnuovo Vomano. «Sono onorato – ha dichiarato Faggioli – di questa opportunità che mi offre la società biancorossa. Farò tutto il possibile lavorando sodo per ripagare la fiducia. Arrivo carico, con un grande entusiasmo e una immensa voglia di fare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA