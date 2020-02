Gara numero 96 con Bruninho che sfida il suo passato: lo show è servito con Modena-Lube

CIVITANOVA - Lo show è servito con Modena-Lube Civitanova, classica del volley tra due storiche rivali, per la asesta giornata di ritorno del campiobnato di Superlega. Si gioca stasera alle 20.30 al PalaPanini, tempio del volley italiano, la sfida numero 96 tra due società che stanno scrivendo la storia della pallavolo mondiale. La capolista Lube, con una vittoria, potrebbe scollarsi di dosso l’ambiziosa Modena, a -5, nella corsa per i primi due posti in classifica in regular season. Gli emiliani potranno contare sul rientrante Anderson, mentre nella Lube sono out Ghafour e Leal. Bruninho torna a casa nella sua Modena da campione d’Europa e del mondo: il brasiliano è sempre nel tourbillon del mercato in ottica futura ma non si lascerà condizionare da queste situazioni.



La Lube potrebbe riproporre lo stesso sestetto che domenica ha sconfitto Verona: quindi Bruninho in palleggio, Rychlicki schiacciatore opposto, Bieniek e Simon al centro, Kovar e Juantorena schiacciatori ricevitori, Balaso libero. Questa la probabile formazione dei modenesi: Christenson in diagonale con Zaytsev, al centro lo statunitense Holt in coppia con Mazzone, a schiacciare il neo papà Matt Anderson, appena rientrato dagli Usa, e il polacco Bednorz. Il libero è Rossini. Arbitri Luca Sobrero di Savona e Roberto Boris di Pavia, c’è anche la diretta televisiva su RaiSport. Ultimo aggiornamento: 15:01





