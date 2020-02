Bruninho prepara i saluti alla Lube: al suo posto arriverà De Cecco dal Perugia

CIVITANOVA - La notizia non è ufficiale, ma ormai è di dominio pubblico: la Lube ha ormai perso Bruninho e si prepara ad accogliere, previo un congruo contratto triennale, Luciano De Cecco, 32 anni, palleggiatore della Sir Safety Perugia, oltre che della nazionale argentina. Una conferma indiretta è arrivata dalle parole dello stesso Bruninho, grande protagonista anche nella finale di Coppa Italia vinta 3-2 dalla Lube contro Perugia: «Il prossimo anno? L’ho già detto e lo confermo: al 90% tornerò in Brasile - ha detto il regista - È una mia scelta dettata anche da motivi personali. Rimane un 10% perché in Brasile il volley è un po’ in crisi ma la mia scelta di tornare potrebbe anche essere uno stimolo per rilanciare la pallavolo nel mio paese. Non smetto di giocare, il volley è la mia passione». E la Lube? «Oltre a Modena, Civitanova è la mia seconda casa in Italia. Ho trovato tanto affetto da parte dei tifosi, mi sento veramente a casa».





© RIPRODUZIONE RISERVATA