La Recanatese piega il Montegiorgio e torna al successo

ANCONA - Si è giocato ieri il turno infrasettimanale del girone F della serie D, valido come ventiseiesima giornata del torneo. Per quanto riguarda le squadre marchigiane l’unica vittoria è stata quella della Recanatese nel derby con il Montegiorgio, in parità il derby tra Tolentino e Castelfidardo, mentre il Porto Sant’Elpidio è stato ancora una volta sconfitto in casa. Questi i risultati: Vastogirardi- Campobasso rinviata, Cynthialbalonga - Pineto 1-1, Porto Sant’Elpidio -Aprilia 1-4, Recanatese -Montegiorgio 2-0, Rieti-Fiuggi 3-3, Notaresco- Castelnuovo Vomano 3-0, Tolentino- Castelfidardo 1-1, Vastese- Matese 1-2.

Classifica: Campobasso 53, Notaresco 51, Cynthialbalonga 43, Castelnuovo Vomano 41, Matese 40, Vastogirardi 35, Castelfidardo 34, Tolentino 32, Recanatese 32, Rieti 31, Aprilia 30, Montegiorgio 29, Vastese 27, Pineto 26, Fiuggi 24, Giulianova 19, Agnonese 4, Porto Sant’Elpidio 3. Numerose squadre però devono recuperare numerose partite rispetto alle 26 giornate teoricamente giocate. in particolare. Pineto 7 partite in meno, Agnonese e Porto Sant’Elpidio 6 partite in meno, Fiuggi e Vastese 5 partite in meno, Vastogirardi e Montegiorgio 4 partite in meno, intanto domenica si andrà in campo per la ventisettesima giornata.

