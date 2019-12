Recanatese, per ora solo un pari, la Jesina è di nuovo ultima

ANCONA - Sedicesima giornata di andata in serie D con la Recanatese che continua il duello a distanza con un Notraresco che però ha preso un grande vantaggio. In cosa la Jesina prova a continuare la sua risalita, ma la strada è sempre in salita.

Le partite di oggi per adesso tra le squadre marchigiane premiano il Porto Sant'Elpidio, in vantaggio sul Montegiorgio nel derby del Fermano. La Recanatese e il Matelica dopo il primo tempo non stanno andando oltre il pareggio, mentre il Notraresco, già in vantaggio, è virtualmente a +10 sui leopardiani.

In coda la Jesina è di nuovo ultima, con il Campobasso dopo mezz'ora di gioco era già sullo 0-2



Risultati in tempo reale

Avezzano - A. T. Fiuggi 0 - 0

Jesina - Campobasso 0 - 2

Matelica - Agnonese 0 - 0

P. S.Elpidio - Montegiorgio 1 - 0

Pineto - R. Giulianova 1 - 0

S.N. Notaresco - Sangiustese 1 - 0

Tolentino - Chieti 0 - 0

Vastese - Cattolica S.M. 0 - 0

Vastogirardi - Recanatese 1 - 1



classifica aggiornata:

S.N. Notaresco 43, Recanatese 33, Matelica 29, Campobasso 28, Montegiorgio 26, Pineto 27, Vastese 23, Agnonese 23, Vastogirardi 22,P. S.Elpidio 20, A. T. Fiuggi 18, Sangiustese 17, R. Giulianova 17, Chieti 15, Avezzano 14, Tolentino 13, Cattolica S.M. 10 Jesina 9, Ultimo aggiornamento: 15:35





