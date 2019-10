La domenica si accende con Roma-Milan, stasera Fiorentina-Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Pareggia la Juve, fa altrettanto l'Inter e riflettori tutti puntati sull'Atalanta e sul Napoli anche se la partita più attesa è quella dell'Olimpico tra Roma e Milan. Ecco il programma di oggi.ATALANTA-UDINESE (ore 15)Atalanta e Udinese scendono in campo ai piedi delle alpi Orobie per un match di fondamentale importanza per entrambe le compagini in campo. I padroni di casa, dopo la clamorosa rimonta subita all'Olimpico dove hanno sprecato 3 gol di vantaggio pareggiando alla fine contro la Lazio, devono vincere per respingere gli assalti del Napoli al terzo posto della classifica, mentre i friulani vogliono confermare il buono stato di forma attuale portando via punti dal difficilissimo campo di Bergamo.SPAL - NAPOLI (ore 15)E' di scena allo stadio Mazza di Ferrara di domenica pomeriggio alle 15 il Napoli di Carlo Ancelotti in questa 9a giornata di Serie A: avversaria dei partenopei quest'oggi è la SPAL di Maurizio Semplici, reduce dalla sconfitta di Cagliari e autrice di un inizio di campionato sotto tono con soli 6 punti nelle prime 8 partite. Un solo risultato utile anche per gli ospiti, i quali devono a tutti i costi conquistare i 3 punti per non perdere ulteriore contatto con le prime posizioni della graduatoriTORINO - CAGLIARI (ore 15)Torino e Cagliari scendono in campo questo pomeriggio nel capoluogo piemontese in un match importantissimo soprattutto per i granata, reduci dall'ennesima delusione esterna dopo la sconfitta di domenica scorsa per 1-0 sul campo dell'Udinese. I sardi, dal canto loro, con 14 punti all'attivo e il 2-0 rifilato alla SPAL domenica scorsa, viaggiano nelle posizioni nobili della classifica ed uno scherzetto oggi ai ragazzi di Walter Mazzarri consentirebbe loro di seguitare a sognare in grande.ROMA-MILAN (ore 18)E' una sfida molto delicata quella in programma tra Roma e Milan alle ore 18. Entrambe le compagini vivono un momento non facile della stagione: i giallorossi vengono dal pareggio a reti bianche sul campo della Sampdoria, e sono alle prese con un numero infinito di infortuni; i rossoneri, invece, affrontano la loro prima trasferta della gestione Pioli e vogliono confermare i parziali progressi nel gioco messi in mostra nel pur negativo pareggio interno contro il Lecce la scorsa settimana.FIORENTINA -LAZIO (ore 20,45)Il posticipo domenicale del Franchi tra Fiorentina e Lazio chiude il programma della 9a giornata di serie A. I viola viaggiano a metà classifica con 12 punti conquistati fino a questo momento, l'ultimo dei quali nel posticipo di lunedì scorso sul campo del Brescia; stessa posizione per gli ospiti, che vengono dall'incredibile rimonta di sabato scorso all'Olimpico con l'Atalanta (da 0-3 a 3-3) e cercano i 3 punti esterni che in campionato mancano dalla prima giornata sul terreno della Sampdoria.