Il senigalliese Matteo Gabarrini (14 anni) entra nell'Academy Vr46

TAVULLIA - Un nuovo talento per l'Academy Vr46 di Valentino Rossi: si chiama Matteo Gabarrini, ha 14 anni ed è il figlio di Cristian, capotecnico senigalliese di Pecco Bagnaia. Il giovane centauro è reduce dal Civ premoto 3, con due podi e l'ottavo posto finale. Nel 2021 è stato campione italiano Minigp50cc.

«Benvenuto Matteo! Siamo molto felici di annunciare l’ingresso di Matteo Gabarrini nella VR46 Riders Academy.

Dopo aver partecipato ad alcune uscite di motorsport con gli attuali e consolidati piloti dell’Academy, Matteo diventa ufficialmente parte del gruppo» è il comunicato ufficiale dell'Academy. Il commento del pilota: «Sono veramente contento di entrare a far parte dell’ Academy e voglio ringraziare Valentino e tutto lo staff per questa grandissima opportunità. Quest’anno ci sono tutti i presupposti per fare bene e mi impegnerò al massimo per arrivare il più avanti possibile!»