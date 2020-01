La Samb trova a Pesaro l'attaccante che le serve: dalla Vis arriva Grandolfo

SAN BENEDETTO - Secondo acquisto della Samb sul mercato invernale. Il club rossoblù ha definito l’ingaggio dell’attaccante della Vis Pesaro, Francesco Grandolfo. Arriva alla Samb con un contratto fino alla fine dell’attuale stagione, ma con un’opzione per quella 2020/21 che verrà discussa con il suo agente nelle prossime settimane. Già da diversi giorni Grandolfo era nel mirino della società rossoblù e il ds Pietro Fusco è riuscito a piazzare il colpo che aveva in mente di realizzare per rinforzare il reparto avanzato della squadra. Grandolfo, 27 anni, è nato a Castellana Grotte ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bari. Proprio nel club pugliese ha anche giocato in serie A realizzando tre reti. Poi il suo trasferimento, sempre in A, al Chievo. Grandolfo ha successivamente vestito le maglie di Tritium, Savona, Correggese, Andria e Bassano. Nella passata stagione ha militato con la Virtus Verona e nell’attuale ha collezionato 18 presenze e 2 reti con la Vis.







