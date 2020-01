Roma-Juventus, dalle 20.45 La Diretta le probabili formazioni

Ultimo aggiornamento: 17:11

Si chiude col botto il programma domenicale della 19esima giornata di Serie A: all'Olimpico si affrontano infatti Roma e Juventus, squadre protagoniste di una storica rivalità soprattutto negli anni '80 del secolo passato. I giallorossi vogliono riscattarsi immediatamente dopo la sconfitta casalinga dello scorso turno di campionato per mano del Torino, mentre i bianconeri campioni d'Italia in carica cercano i 3 punti per aggiudicarsi il titolo di Campione d'inverno.(3-4-2-1) Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling; Florenzi; Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Pellegrini; Dzeko. All.: Fonseca(4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Sarri