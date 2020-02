Per Recanatese-Real Giulianova ci sarà la diretta su Sportitalia

RECANATI - Diretta tv per Recanatese-Real Giulianova di domenica prossima. Le telecamere di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, seguiranno infatti la partita con la telecronaca di Gabriele Schiavi. Una vetrina importante dopo quella della scorsa stagione su Rai2 per la partita contro il Pineto con alcuni collegamenti in diretta in un format ironico. L’allenatore Federico Giampaolo ha ripreso gli allenamenti cercando di far sbollire le delusione per il risultato di Notaresco e l’episodio capitato al 93’, con quel fallo da rigore non visto dall’arbitro, che avrebbe potuto cambiare il finale di stagione in modo determinante.



Da verificare anche le condizioni di Nodari e Pera. Il capitano sta svolgendo lavoro differenziato ma non è stata ancora fissata la possibile data del rientro in campo. Stesso discorso per l’attaccante, bomber del girone F con 15 reti, che ha dovuto alzare bandiera bianca e segue un programma di recupero individuale. Due assenze importanti alle quali sul campo della capolista si sono aggiunte anche quelle di Borrelli e Ielo per squalifica. Entrambi saranno a disposizione per la prossima partita contro il Real Giulianova. Molto atteso il rientro di Borrelli, uno dei più presenti in campo dall’inizio della stagione e con il minutaggio maggiore. Toccherà a lui servire palloni a Titone e Palmieri, oppure a Pedroni qualora fosse preferito al senior per la regola degli under.





