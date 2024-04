PESARO - «La salvezza resta un sogno ma ogni tanto anche quelli si avverano». Coach Meo Sacchetti crede alla salvezza e nella conferenza stampa di presentazione dell’anticipo odierno invita la Carpegna Prosciutto ad alimentare la striscia positiva. Dopo le vittorie ottenute ai danni di Sassari e Pistoia, stasera alle 19, con diretta su Dazn e direzione arbitrale affidata al trio Lanzarini-Gonella-Galasso, al PalaEnergica di Casale Monferrato nella terzultima giornata di regular season i pesaresi saranno ospiti della Bertram Tortona in un altro snodo cruciale in chiave-salvezza.



L’inseguimento



Con una vittoria Tambone e compagni raggiungerebbero, almeno per una notte, a quota 20 punti Varese e Treviso, che scenderanno in campo domani in trasferta rispettivamente a Sassari e a Venezia. «Salvarsi varrebbe moltissimo, vivo anche adesso di sogni perché sono passato attraverso tante esperienze in cui tanti mi dicevano che non ce l’avrei fatta, per cui mi piace farlo ancora – ha detto coach Sacchetti, prima della partenza per Casale Monferrato – Arriviamo a questa partita contenti di ciò che abbiamo fatto, pur sapendo che non abbiamo raggiunto nulla di particolare, però l’ambiente durante gli allenamenti è positivo e questo ci permette di essere pronti. Lo specchio degli allenamenti si è rivisto in partita, quelle facce e quel coinvolgimento generale ti spingono a dare il massimo e questo ci ha aiutato a portare a casa due vittorie che alimentano le speranze».



Le tabelle



L’atteggiamento avuto nelle ultime tre partite, perché ci inserisco anche la partita a Treviso, ci ha permesso di sperare ancora di rimanere in Serie A e dovremo mantenerlo sempre. Tabelle-salvezza? Non siamo una squadra che può farle. Mancano poche giornate, non si fanno calcoli. La salvezza non è facile da raggiungere, dobbiamo pensare a noi stessi e poi vedremo ciò che succede alle altre avversarie», è la ricetta di Sacchetti per una Carpegna Prosciutto chiamata in questo rush finale a dare il massimo. «Vogliamo andare a fare la nostra parte a Casale Monferrato. Il risultato dipenderà anche dagli avversari, ma noi dobbiamo pensare a fare il meglio possibile per essere felici alla fine e per dare una risposta al nostro pubblico. Una volta che hai dato tutto, i tifosi capiscono. Siamo passati da prestazioni scadenti ad altre migliori. Io stesso, la società e il pubblico vogliamo vedere sempre questo atteggiamento».



Caccia al bis



Pesaro affronterà una Tortona in cerca di riscatto dopo due sconfitte ma senza il pivot Kamagate, infortunato alla caviglia. «Tortona è comunque ben coperta, ha giocatori validi e determinanti. Anche a noi in un certo momento sono mancati uno o due uomini e abbiamo visto che si può sopperire lo stesso», dice il tecnico pesarese, che elogia invece l’impatto avuto dal suo pivot, Loudon Love. «Ci ha già fatto vedere qualcosa in partita. Era un po’ imballato nei primissimi allenamenti, ora iniziamo a conoscere le qualità. È un ragazzo disponibile e il gruppo ha apprezzato il suo coinvolgimento». Pesaro vuole bissare il colpaccio dell’andata, quando sconfisse il 12 novembre Tortona 96-92 alla Vitrifrigo Arena: curiosamente i migliori marcatori furono Scott Bamforth da una parte e Mike Daum dall’altra che ora sono rispettivamente a Granada e all’Efes Pilsen.