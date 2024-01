Carpegna Prosciutto, la prima di coach Sacchetti a Napoli per invertire la rotta

NAPOLI - Non è una partita qualsiasi per la Carpegna Prosciutto e non solo perchè è la prima con Meo Sacchetti sulla panchina della Vuelle dopo l'esonero di coach Buscaglia. E' una partita che vale, che pesa e che conta perchè la classifica adesso ha bisogno di punti, la squadra ha bisogno di certezze e di certo sfidare Napoli non è la soluzione ideale. Anche per questo servirà una immediata reazione, una prova d'orgoglio lasciando da una parte i tanti dubbi che hanno costellato queste ultime settimane poggiando tutto sulla volontà e sul cuore in attesa di mettere in pratica i nuovi concetti tattici di coach Sacchetti. Come dire serve cuore e come al solito bisogna provarci.