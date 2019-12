Napoli, è la prima di Gattuso. Ma occhio al Parma

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Napoli e Parma scendono in campo al San Paolo nella sfida del sabato alle ore 18. I padroni di casa vengono dall'ennesima delusione in campionato, l'1-1 sul campo dell'Udinese, e in caso di risultato negativo oggi rischiano addirittura di finire al decimo posto della graduatoria; umore di tutt'altro genere invece in casa Parma, con la squadra che dopo la vittoria corsara di Marassi sulla Sampdoria ha raggiunto in classifica a quota 21 punti proprio gli avversari di questa sera.NAPOLI - PARMA (ore 18,30)